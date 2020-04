Antes mesmo da recomendação de quarentena, o grafite de uma mulher usando máscara em um lote no Setor Bueno já chamava a atenção de quem passava pelo local. O trabalho é do grafiteiro e artista plástico Valtecy Ferreira Batista, o Decy, como é conhecido. Ele conta que estava fazendo um desenho em um restaurante e deixou o carro estacionado próximo a uma casa abandonada onde resolveu fazer essa intervenção. “É uma mensagem bacana para as pessoas se protegerem se caso for preciso mesmo sair de casa”, ressalta.

Decy é um dos grafiteiros mais conhecidos da cidade. Depois que passar esse momento de pandemia, basta dar uma breve caminhada pelo Parque Atheneu, bairro onde ele mora, para observar a participação do artista no espaço urbano. Há ainda trabalhos espalhados pelo Centro, Setor Sul, Universitário e Pedro Ludovico. Há pouco mais de dez anos, ele começou a grafitar por intermédio do filho e nunca mais largou o spray. “Comecei a acompanhá-lo porque tinha medo que ele se envolvesse com algo errado. O engraçado foi que depois de um tempo ele se cansou e eu sigo até hoje”, conta.

O novo coronavírus se tornou um prato cheio para os grafiteiros no mundo todo. Em Varsóvia, na Polônia, um imponente mural em um prédio faz homenagem a equipes médicas em tempos de pandemia. Numa rua de Berlim, na Alemanha, um grafite mostra o personagem Gollum, da franquia O Senhor dos Anéis, segurando um rolo de papel higiênico e chamando-o de “Meu precioso”. Em Barcelona, Espanha, pôster do artista TVBoy, mostra o Tio Sam de máscara com a frase “Eu quero você em casa”, alterando a fala usada para recrutar jovens para o exército americano (“Eu quero você”).

Azulejo

Quem também mandou seu recado nesse momento foi o artista plástico Oscar Fortunato, um dos nomes mais ativos em intervenções na capital. Em azulejo, um dos materiais utilizados como suporte pelo artista, ele escreveu a frase: “Minha casa é o meu forte”. “A arte é um apoio que me conforta e que deve confortar os outros. O mais importante nesse momento é levar algo valioso em espírito para a residência das pessoas e mostrar que elas não estão sozinhas. Nós temos a missão de não enlouquecer e devemos continuar pintando”.

Fortunato sempre esteve envolvido em diversas manifestações artísticas pelas ruas da cidade. Quem nunca viu algum cartaz espalhado com ofertas de carnes exóticas em nome do açougue Irmãos Staden? Muitos até queriam processar a empresa que vendia bisteca de baleia, mico leão, asinha de morcego, miúdos de iguana, contrafilé de elefante, charque de girafa e picanha de camelo. Tinha gente que por outro lado queria comprar. “Não acredito em artista neutro. Artista neutro é enfeite”, complementa.