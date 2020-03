Conscientização coletiva, hábitos saudáveis e rotina individualizada são algumas diretrizes que o artista visual Pedro Fleury, de 24 anos, mantém em seu cotidiano e que foi amplificado no período de combate ao novo coronavírus. Desde a última semana que o goiano deixou de ir até a academia e substitui a malhação e os exercícios físicos por treinos sozinho na sala de casa, em práticas de ioga pela manhã e em esportes, como skate e bike ao ar livre, nos parques de Goiânia.

Antes mesmo da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás determinar o fechamento das academias, em decreto assinado na tarde de desta terça-feira (18), Pedro já se precaveu em não frequentar ambientes com aglomerações de pessoas. “Acredito que o mais importante de tudo é criar uma rotina e tentar ser fiel a ela. Isso afeta meu humor, minha digestão, minha fome. Tá tudo diretamente relacionado com a minha rotina”, aponta Pedro.

A recomendação, de acordo com especialistas, é manter os hábitos dos exercícios físicos para fortalecer o sistema imunológico. A regra é não parar. Opções de treinos on-line para fazer em casa são disponibilizados na internet, e a prática individualizada em áreas ao ar livre também estão entre as possíveis opções. Esportes coletivos, como futebol ou vôlei, devem ser evitados.

“A internet é poderosa e agora é o melhor momento de utilizá-la. A adaptação nos acompanha desde os primórdios da humanidade e é hora de promovermos isso. Se exercitar libera um monte de coisa gostosa, hormônios, suor, e ajuda na digestão, além de te deixar com a imunidade mais alta”, destaca Pedro. Sempre às 7h30, o artista acorda para o momento de meditação e ioga. Na parte da tarde, faz exercícios em casa e aproveita para pedalar no Bosque dos Buritis, próximo a sua casa.

A crise mundial do novo coronavírus e o combate ao crescimento e disseminação do Covid-19 também fez com que o educador físico Gustavo Nunes Monteiro mudasse a rotina de seus alunos. Desde segunda-feira que o seu centro de treinamento já não abre para aulas presenciais. Em troca, o profissional grava vídeos de auxílio e monta treinos especiais para que seus “pupilos” façam em casa.

Alongamento, fortalecimento dos músculos, postura, cardio e exercícios de potência estão entre as prioridades dos treinos montados por Gustavo. Segundo o professor, o momento é de revigorar a imunidade e manter a rotina do corpo, mesmo sem ir às aulas coletivas ou na academia. “Além de promover o bem-estar físico e mental, a manutenção do peso corporal e a liberação de hormônios reguladores como endorfina, a atividade física está diretamente ligada à melhora do sistema imunológico”, explica.

O profissional ainda faz uso de aplicativos de celular específicos para ajudar os treinos e as práticas físicas cotidianas. Também envia pequenos vídeos tutorais aos alunos com orientações e ensinamentos sobre adaptações, como a troca de aparelhos e equipamentos de ginástica pelo próprio peso do corpo. “A literatura científica é repleta de artigos que relatam estudos sobre os benefícios dos exercícios para reforço do sistema imunológico, havendo uma opinião praticamente consensual de que a atividade física moderada é uma das formas mais adequadas para este propósito”, destaca.