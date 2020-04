Uma prisão vertical que abriga um par de detentos por dezenas de andares. Bem no meio do edifício, uma plataforma passeia todos os dias, de cima para baixo, levando comida. São pratos muito bem elaborados, tortas, doces, que parecem ter saído de um banquete da era vitoriana. Os que estão no topo têm vantagem, já que os presos dos níveis inferiores ficam fadados aos restos. É essa a premissa do filme O Poço, recém-sucesso do catálogo da Netflix.

Até há pouco tempo, falar em estoque de comida parecia ser coisa de cinema. Com a crise do coronavírus, diversas recomendações do Ministério da Saúde avisam à população para não comprar em excesso nos supermercados para que todos possam se alimentar. No longa-metragem O Poço (The Platform, no título original), o público se vê em um ambiente claustrofóbico e se reconhece preso ali: ao invés de uma cela, a sala de casa, no lugar do outro preso, o pai, a esposa, a avó.

Dirigido pelo cineasta espanhol Galder Gaztelu-Urrutia, O Poço acompanha a perspectiva da prisão misteriosa - um buraco profundo - sob os olhares do compassivo Goreng, interpretado pelo ator Iván Massagué. Cada preso pode levar apenas um objeto para o lugar, entre armas, cordas, utensílios de casa e materiais tecnológicos. O protagonista escolhe o livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. “Você é o único que trouxe um livro para esse pesadelo”, afrima um dos personagens.

A cada mês, os presos são transportados para níveis diferentes da cadeia: uma hora, Goreng está em cima, comendo o banquete quase intocável, mas, em outro momento, ele está bem abaixo, onde nem mesmo as sobras chegam. E, quando a fome bate, o que comer? Nessa luta desumana pela sobrevivência, mas também uma oportunidade de solidariedade, Goreng decide pôr ordem ao caos.

Estreia de Gaztelu-Urrutia no formato de longa-metragem, a ficção científica foi lançada no Festival de Toronto e tornou-se sucesso de crítica e júri popular. Com ressonância encontrada na época da pandemia, apesar de ser atemporal, O Poço repercute nas redes sociais e nas discussões familiares. A pergunta que se faz é: qual o papel do coletivo para buscar a ordem? De que forma é possível pensar individualmente sem se esquecer do próximo?

O filme surgiu de um roteiro para um espetáculo de teatro. Para a adaptação do cinema, o texto precisou passar por transformações com elementos do cinema de terror e de ficção científica. Parte do sucesso de O Poço deve-se aos seus signos visuais da cena: os sonhos alucinantes do protagonista, a realidade que mais parece um pesadelo, os personagens-caricaturas de monstros que vão surgindo minuto a minuto.

Além de comprovar o quão o público do streaming deseja refletir e falar sobre temas caros que estão em voga no mundo, como solidariedade e participação coletiva, também mostra como o cinema de gênero saiu da margem e hoje compete no páreo dentro da indústria e nos festivais. Basta ver os sucessos de Corra! (2018), longa de Jordan Peele, Hereditário (2018) e Midsommar (2019), ambos de Ari Aster, e mais recentemente O Homem Invisível (2020), de Leigh Whannell, e O Farol (2020), de Robert Eggers.