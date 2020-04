Na noite de domingo (26), quando os templos religiosos puderam voltar a promover cultos presenciais em Goiás, desde que uma vez na semana, a igreja a Metodista Central em Goiânia optou por realizar uma celebração solidária em estilo drive in.

O retorno às atividades religiosas presenciais foi autorizado por novo decreto do Governo estadual, que flexibilizou as atividades após um período de suspensão para prevenção do coronavírus. Mesmo com a retomada, a igreja resolveu promover o reencontro dos fiéis com as famílias dentro de seus carros.

A celebração foi realizada no estacionamento do complexo Estação da Moda. Além de assistir ao culto de dentro dos veículos, os fiéis estavam todos, obrigatoriamente, de máscara e tiveram suas temperaturas medidas. Era proibido descer. Até as exventuais saídas para o banheiro eram controladas. Quem não pode comparecer, conseguiu acompanhar pela transmissão via Youtube.

O reverendo titular da igreja que organizou o evento, a Metodista Central em Goiânia, Edinei Berteli Reolon explica que a iniciativa teve o objetivo de marcar o reinício das atividades presenciais de forma mais inclusiva, uma vez que o decreto estadual não permite, no templo, a presença de pessoas com mais de 60 anos ou que fazem parte de grupos de risco.

“Nós entendemos que as famílias como um todo estão precisando desse momento de reencontro e congregação. Talvez ele seja até mais necessário justamente a quem tem mais risco de desenvolver a doença a forma mais grave em caso de contágio, pois elas ficam mais assustadas com toda essa nova realidade”, disse.

No local, apesar da capacidade de 800 carros, só era permitida a entrada de 100 veículos — ainda com o intuito de evitar aglomerações. O evento também teve o objetivo de arrecadar alimentos para trabalhadores do comércio na região da 44, que segue com as atividades paralisadas.

O reverendo disse ao POPULAR que, com o evento, foi possível arrecadar cerca de meia tonelada de alimentos levados pelos fiéis. No local, estavam, segundo estimado pela organização, entre 90 e 100 carros. "Foi 1h30 de celebração e lá, além de abençoados, nós pudemos abençoar as pessoas, por meio dos mantimentos arrecadados", avaliou Edinei Berteli Reolon.