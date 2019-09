Magazine Em talk show no Grupo Jaime Câmara, Lourival Sant’Anna lança seu novo livro "Minha Guerra contra o Medo – O que o Risco de Morte Ensina sobre a Vida" conta as experiências do jornalista na cobertura de guerras

O auditório do Grupo Jaime Câmara recebeu na manhã desta quinta-feira(12) um talk show com o jornalista Lourival Sant’Anna, marcando o lançamento em Goiânia de seu mais recente livro, Minha Guerra contra o Medo – O que o Risco de Morte Ensina sobre a Vida. Durante cerca de duas horas, ele participou de uma conversa sobre o seu trabalho com os jornalistas Bárbar...