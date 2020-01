Magazine Em sua quinta temporada, The Voice Kids começa neste domingo com mesmo formato Apresentado por André Marques e com Thalita Rebouças no posto de repórter nos bastidores, programa terá Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla sertaneja Simone & Simaria como técnicos

Chegou àquela época do ano em que todo mundo se reúne na sala para conferir um festival de fofuras e, principalmente, de talentos. A quinta temporada do reality musical The Voice Kids começa neste domingo na programação dominical da Rede Globo e mantém o time de técnicos das últimas três temporadas. Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla sertaneja Simone & Simaria s...