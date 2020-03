Magazine Em sua 2ª temporada, programa de Porchat convida anônimos e famosos para contar histórias inusitadas Com produção do canal Porta dos Fundos, a atração venceu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte como melhor programa de TV em 2019

Uma turbulência bizarra no avião, um safári com os trigêmeos ou os desdobramentos de um pum no elevador. No programa Que História É Essa, Porchat?, exibido no canal por assinatura GNT, todo causo pode render boas risadas. Em sua segunda temporada, a atração vai ao ar sempre às terças-feiras, às 22h30, com uma leva de convidados que narram histórias de suas vid...