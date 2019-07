Magazine Em sua 19ª edição, Encontro de Culturas debate pertencimento e conscientização da população indígena

Fortalecer as manifestações culturais do povo brasileiro é o mote da 19ª edição do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. O projeto começa hoje e, até agosto, desenvolve experiências artísticas na Vila de São Jorge e em Alto Paraíso de Goiás. Na primeira etapa do projeto, que vai até o dia 19, a 13ª Aldeia Multiétnica apresenta um espaço es...