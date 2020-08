Magazine Em seus 70 anos no Brasil, TV alimentou a paixão por esportes e produziu instantes memoráveis O esporte foi uma das armas do novo veículo para conquistar público, ainda que houvesse pouquíssimos aparelhos de TV disponíveis para receber essas imagens pioneiras

Quando a TV brasileira foi inaugurada, em setembro de 1950, o Brasil vivia um de seus maiores traumas esportivos, um luto que se abatera sobre o País dois meses antes. Em 16 de julho daquele ano, cerca de 200 mil pessoas no Maracanã viram a seleção brasileira de futebol perder a final da primeira Copa do Mundo disputada no Brasil, levando 2 x 1 do Uruguai, no qu...