Magazine Em seus 70 anos no Brasil, a TV foi um meio poderoso de popularização da cultura Meio de comunicação mais popular do país contribuiu para a expansão do teatro, literatura, cinema, artes plásticas e da música

A data oficial da primeira transmissão de TV no Brasil é 18 de setembro de 1950. Mas antes que a TV Tupi, de São Paulo, inaugurasse por aqui aquele que seria o meio de comunicação mais popular do País, o dono do canal, o magnata Assis Chateaubriand, fez um teste no equipamento que havia adquirido para o empreendimento. Em 5 de julho de 1950, na sede de sua em...