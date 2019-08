Magazine Em seu novo disco, Marcelo Jeneci rememora as raízes e mantém os pés firmes no chão Terceiro disco da carreira, atrás dos elogiados Feito para Acabar (2010) e De Graça (2013), em Guaia o músico fala sobre afeto, resistência e cultura

Foi em busca de manter os pés no chão e de rememorar as raízes que o músico Marcelo Jeneci, 37 anos, transformou seu novo disco, Guaia, numa ode a Guaianases, bairro da periferia de São Paulo. O álbum, em edição do selo Slap, também faz uma viagem até o Nordeste, em Pernambuco, de onde sua família saiu, por meio de uma sonoridade que incorpora ritmos populares....