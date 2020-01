Magazine Em série da Globo sobre goleiro Bruno, Vanessa Giácomo interpretará Eliza Samudio História será baseada em livro, mas por enquanto ainda não há previsão para estreia

A atriz Vanessa Giácomo vai interpretar o papel de Eliza Samúdio em nova série da Rede Globo que tratará do assassinato planejado pelo ex-goleiro Bruno. As informações são do colunista Leo Dias, do UOL. A cineasta Gabriela Amaral explicou que o projeto está em fase de desenvolvimento e será escrito por Lucas Paraíso, que fez ‘Sob Pressão’. Dessa forma, quando...