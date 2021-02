Magazine Em ritmo de thriller

Um dos destaques do livro Ninguém Pode com Nara Leão, do jornalista Tom Cardoso, é o ritmo de thriller da leitura. O material parece ter sido prensado para uma adaptação para a TV ou cinema. “Quis realmente fazer um livro com ritmo, pensando na venda dos direitos para o audiovisual. Já tivemos filmes e minisséries sobre Elis, Tim Maia e Maysa, mas pouca coisa sobre Nara...