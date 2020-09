Magazine Em risco de extinção

Apesar de todo o esforço para se manter de pé, o Festival Vaca Amarela tem enfrentado nos últimos anos dificuldades que ameaçam a continuidade do projeto. “Para ser bem sincero, a chance dele não acontecer este ano era gigante. O festival vem sofrendo com a ausência do funcionamento dos mecanismos de incentivos. As últimas duas edições do Vaca Amarela foram bem reduzidas de...