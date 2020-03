Cancela, espera, mantém, espera, adia, espera, cancela. O clima de incerteza tomou conta dos produtores culturais de Goiânia depois da confirmação dos primeiros casos do novo coronavírus em Goiás. No fim da tarde de ontem, veio a notícia do cancelamento de eventos em teatros nos próximos dias, em casas de shows, galerias de arte e da programação de fim de semana em espaços públicos, como os Centros Culturais Oscar Niemeyer e Martim Cererê.

À noite foi publicado suplemento do Diário Oficial do Estado decreto de situação de emergência assinado pelo governador Ronaldo Caiado para o enfrentamento inicial da emergência de saúde para os próximos 180 dias. Ficou decidido suspensão pelos próximos 15 dias de “todos os eventos públicos e privados de quaisquer natureza”. Está dentro desse período o show do cantor Nando Reis, com participação de Arnaldo Antunes, no dia 20, no Centro de Convenções da PUC Goiás, e a abertura da temporada 2020 do projeto Flamboyant in Concert, no dia 24, com Martinho da Vila.

A reportagem entrou em contato com os organizadores do show do cantor Nando Reis, que preferiram não se pronunciar sobre um possível adiamento da turnê. O Flamboyant Shopping Center também ainda não se posicionou sobre uma possível mudança na abertura do projeto Flamboyant in Concert. Mais cedo, o centro de compras disse em nota que “está atento às ações de prevenção ao Covid-19 e seguirá orientações e determinações das autoridades políticas e públicas de saúde”.

Cancelamentos

Uma das atrações canceladas ontem foi o show da turnê dos 25 anos do primeiro disco dos Raimundos, no Palácio da Música no CCON. “Assim fica difícil realizar eventos em Goiânia. O governo cancelou faltando quatro horas para o início e com a banda passando som no palco. Não penso em outra data e agora vou ter de devolver o valor dos ingressos. Muito prejuízo. Paguei hospedagem, passagens e vendi mais de mil ingressos”, lamentou o empresário Rafael Granja.

Outro evento cancelado foi o projeto Cidade Rock, no Martim Cererê. A segunda edição da festa seria realizada hoje e na programação estavam seis bandas, como Munhumano, Terra Cabula, Manaié Diego Mascate. “Não tenho muito que lamentar. Estamos passando por um problema de saúde pública, agora é acatar e se virar. Infelizmente, isso vai afetar todo mundo. Provavelmente, vou ter de adiar a próxima, marcada para o dia 4 de abril”, diz o produtor Leonardo Razuk.

O produtor também está trabalhando para o possível adiamento de outro evento, a 26ª edição do Festival Goiânia Noise, um dos mais importantes festivais na cena roqueira do Brasil, agendado para 15 de maio. “Já contratamos as bandas, pagamos passagens e não temos certeza se vamos conseguir realizar por conta da doença. O problema é que todo mundo está marcando eventos para o segundo semestre e vai ter muito conflito de datas e prejuízo com ingressos.”

Teatro

O espetáculo infantil A Fuga das Galinhas, marcado para domingo, no palco do Teatro Goiânia, também foi cancelado. O produtor executivo da peça, Francismar de Deus, disse que foi “pego de surpresa” com a decisão, mas que “entende o motivo”. “Infelizmente, vamos tentar remarcar. Queríamos fazer, passamos quase três meses ensaiando, mas o momento não é o ideal. Por sorte, não tivemos prejuízo na parte da bilheteria porque não tínhamos liberados as vendas”, conta.

Os teatros Sesi e Sesc Centro cancelaram as programações até o dia 31. “É hora de termos uma conduta de responsabilidade coletiva. A medida se dá em caráter preventivo para que possamos evitar a propagação do vírus”, diz nota do Sesi. Também foram suspensos neste fim de semana as agendas culturais do Museu Pedro Ludovico, Museu de Arte Contemporânea (MAC), Museu Zoroastro Artiaga, Vila Cultural Cora Coralina, Museu Frei Nazareno Confaloni, Galeria Sebastião dos Reis, Gibiteca Jorge Braga e Orquestra Filarmônica de Goiás.