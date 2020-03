Magazine Em prosa e verso

Em versos, o homem do sertão também está presente na literatura. Cora Coralina e sua poesia calcada nas pedras, casarios e becos da cidade de Goiás é um exemplo proeminente dessa orientação. Doceiras do interior – elas continuam a povoar o imaginário e o cotidiano da antiga capital goiana –, “loucos” que perambulavam pelas ruas, políticos poderosos, trabalhadores do campo...