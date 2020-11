Magazine Em projeto que já passou por Rio e Brasília, Alok promove show de luzes em Goiânia neste domingo (8) A capital foi uma das dez cidades brasileiras contempladas pelo projeto, que, segundo ele, pretende conectá-las por meio de uma mensagem de luz

O DJ Alok promove, neste domingo (8), um show de luzes no céu de Goiânia. A capital foi uma das dez cidades brasileiras contempladas pelo projeto, que, segundo ele, pretende conectá-las por meio de uma mensagem de luz para um novo ciclo que se inicia. O efeito visual está sendo montado a uma altura de 183 metros do solo, no edifício mais alto da cidade, o Ório...