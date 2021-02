Magazine Em produção

Tom Zé vem trabalhando sem parar nessa pandemia. O tropicalista se dedica a um projeto teatral com Felipe Hirsch inspirado na música Língua Brasileira, do seu álbum Imprensa Cantada (2003). A montagem fala sobre a epopeia dos povos que formaram a língua falada no Brasil e acabou sendo adiada por conta do coronavírus – era para estrear no primeiro semestre do ano passad...