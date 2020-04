A modelo Laysa Quirino, de 32 anos, pode até estar longe das passarelas e dos editoriais de moda por conta do distanciamento social, mas continua atenta com os cuidados da saúde da pele. “Nessa época de quarentena, eu confesso que estou um tanto quanto ansiosa. E isso reflete na minha pele. Tenho sentido ela mais oleosa, com mais cravos, até algumas espinhas, reflexo dessa situação que estamos vivendo”, confessa.

Reclusão social, mudanças de hábitos na rotina diária, medo e excesso de informações são algumas das consequências provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Com tamanhas transformações, os níveis de ansiedade e estresse podem aumentar. Especialistas apontam que manter a qualidade da pele é o ideal para estar em dia com a saúde de todo o corpo. “A pele externaliza como nosso corpo está por dentro”, destaca a dermatologista Juliana Araújo.

Alimentação rica em frutose, proteína e cereais, o cuidado com a limpeza e a atenção necessária com o protetor solar ajudam na hora de manter a pele bem cuidada e bonita. E vai muito além: o autocuidado necessário, tratando a pele com carinho e atenção, inibe resultados psicossomáticos, oriundos de ansiedade e depressão, e contribuem para um distanciamento social menos pesado.

“Nessa quarentena, tenho prestado mais atenção às transformações do meu corpo. Em casa, eu sempre tenho um sabonete específico para a pele, e mesmo dentro de casa uso protetor solar para o rosto”, conta Laysa. Receita que faz uso há alguns anos, desde os tempos em que desfilava em Nova York, nos Estados Unidos, a modelo ainda usa borra de café como esfoliante. “É um dos meus segredinhos. Eu esfolio a pele, todo o corpo, é fantástico o resultado. Fica muito aveludado”, revela.

Atenta ao corpo e aos sinais que surgem na pele, Laysa tem potencializado suas sessões de ioga e tentado sempre praticar exercícios de meditação e respiração. “É uma forma de aliviar o estresse. Também estou de olho na alimentação. Tomo muitos chás, como de camomila, erva-doce, capim-cidreira, além de sucos, como o suco verde e o de laranja com cenoura”, explica a modelo.

Corpo

O combo de práticas de exercícios físicos e alimentação balanceada colabora para uma pele mais saudável. De acordo com a dermatologista Juliana Araújo, o estresse é uma reação a uma situação diferente que exige adaptação. Isso resulta na modificação do funcionamento normal do corpo. E, claro, cada um reage a sua maneira, com o aparecimento de doenças de pele que podem ser potencializadas durante o momento de tensão envolvendo o novo coronavírus.

“Podemos destacar dermatite atópica, psoríase, a própria acne e até queda de cabelo”, explica Juliana. Segundo a especialista, as pessoas acabam mais debilitadas com tantas demandas diárias e tornam-se mais vulneráveis ao estresse. “As informações vão chegando de forma ininterrupta, com dados muitas vezes conflitantes. Isso pode ser outra forma de se estressar. Cada um tem sua capacidade de reagir”, explica.

Manter uma rotina, hidratar a pele, continuar no uso do protetor solar e alimentar-se bem são alguns dos autocuidados orientados por Juliana. De acordo com a dermatologista, o estresse derruba o organismo em diversas áreas do corpo, não apenas na pele. “É um momento de manter a gratidão por estar vivo, criar um tempo para repensar a vida, aproveitar para ler um livro, fazer meditação, ouvir uma música.”