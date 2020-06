Magazine Em período de baixa umidade em Goiás, especialistas ensinam como se proteger no tempo seco A baixa umidade do ar, fenômeno natural que tende a se intensificar nos próximos meses, provoca desconforto quase imediato, com ressecamento das mucosas e risco de infecções

De tempo em tempo, o celular vibra lembrando que é hora de beber água. O aplicativo recém-instalado no telefone da representante comercial Ketlen Tavares, 33 anos, solucionou um dos problemas que se agravava neste período de baixa umidade relativa do ar em Goiás. “Esquecia de tomar água durante o dia e sofria com as consequências do tempo seco no corpo”, expl...