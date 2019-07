Magazine Em outro lugar Di Ferrero, ex-líder da banda NX Zero, lança primeiro disco da carreira solo e aposta em nova sonoridade

Quem escuta o Di Ferrero hoje no primeiro disco solo da carreira, Sinais: Parte 1, pode não acreditar que ele foi o líder de uma banda de rock emo por 17 anos. Na nova sonoridade, ele deixa de lado o hardcore melódico e apresenta uma cartela de ritmos com letras mais leves e solares. No EP, recém-lançado nas plataformas digitais e que conta com seis canções, o arti...