Em outra dimensão Artista goiano Selon é finalista em concurso de novos talentos em São Paulo para pintar murais em prédios

Goiânia por muitos anos foi o mural do artista visual Santhiago Vieira, mais conhecido como Selon, de 35 anos. Não é difícil encontrar o trabalho do grafiteiro pelas ruas da cidade, como na Marginal Botafogo, na Avenida Perimetral Norte, no Setor Universitário e no Centro. Na carreira, são mais de 200 obras espalhadas pelo Brasil, como em Santa Catarina e Belo Ho...