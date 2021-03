Realizado anualmente desde 2009, o World Class sofreu alterações no formato e na programação por conta da pandemia do coronavírus. A final da edição 2020 era para ter sido encerrada em setembro, com final em Sydney, na Austrália, com representantes de 60 países. Com o avanço da Covid, as disputas foram paralisadas logo após a primeira etapa das fases nacionais e voltou apenas em dezembro com apenas um campeonato para ser disputado em dois anos. “Como sempre foi um evento com participação presencial, foram meses em busca de uma nova fórmula nesse momento de Covid”, conta Benício Calaça.