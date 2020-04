Magazine Em novo disco, rapper Djonga denuncia o genocídio negro "Meu alvo nesse disco era fazer a gente não ser mais o alvo”

"Meu alvo nesse disco era fazer a gente não ser mais o alvo” Djonga Pelo quarto ano seguido, no dia 13 de março, chegou aos serviços de streaming um disco novo do rapper mineiro Gustavo Pereira Marques, conhecido em todos os rincões do hip hop, da internet às ruas, como Djonga. Em 2020, foi Histórias da Minha Área – no gênero que Djonga ope...