Magazine Em nova fase e de olho na internet, Zorra apresenta elenco renovado Humorístico da Rede Globo é exibido nas noites de sábado

Dos tempos do Zorra Total (rede Globo) ilustrado por personagens caricatos, como o porteiro “cara crachá” Severino (Paulo Silvino), para agora, 20 anos depois, o tradicional programa da TV brasileira acompanha as transformações do humor no audiovisual. Com novo formato, que abraça as esquetes da internet e o improviso, e um elenco vindo da comédia do standy u...