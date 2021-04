Magazine Em nota pública, entidades protestam contra nomeação de novo secretário de cultura de Goiânia Carta destaca a importância da valorização da economia criativa para a capital e os desafios da gestão para a área artística

Entidades ligadas ao setor cultural, como a Go FilmesAbrafin - Associação Brasileira de Festivais e o Circo Laheto, divulgaram uma nota que critica a nomeação do novo titular da Secretaria Municipal de Cultura, o ex-vereador de Goiânia, Zander Fábio. As associações destacam a importância da valorização da economia criativa para a capital goiana e os desafios da gestão p...