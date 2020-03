Magazine Em nome delas Juraildes da Cruz inicia turnê Nem Com Uma Flor em Anápolis em defesa da valorização das mulheres

“Em quem se ama não se bate, quando bate dá cadeia / Maria da Penha, Maria da Penha, Maria da Penha / Ensine com quantos paus, com quantos paus se faz a lenha.” Os versos desse samba não estão no topo das paradas, mas têm um significado enorme para quem luta contra a violência doméstica. A composição Maria da Penha é um dos destaques do repertório da turnê Nem com Uma Flo...