Magazine Em nome de Sartre

Membro de companhia de Teatro, Teo (Tutty Mendes) foi escalado para encenar a peça Entre Quatro Paredes, de Sartre, mas foi removido do elenco quando o diretor resolveu usar um critério duvidoso para estruturar a montagem: a popularidade dos atores nas redes. Sentindo que seus talentos foram desmerecidos, Teo decide usar as plataformas virtuais para manipular seus co...