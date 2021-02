Magazine Em Ninguém Pode com Nara Leão, jornalista Tom Cardoso mostra lado ainda pouco conhecido da cantora Obra resgata a intimidade da mulher que, apesar da imagem de timidez e calma ligada aos primeiros anos da bossa nova, revolucionou a cultura brasileira e foi símbolo de resistência à ditadura militar

A ideia original era escrever sobre Raul Seixas. O pontapé foi uma visita ao crítico musical Tárik de Souza, verdadeira enciclopédia viva da música no Brasil. “Ele tem um arquivo maravilhoso. Recorta tudo o que é jornal com notícias sobre música. Fui em busca da pasta do Raul, mas acabei levando uma bronca – ‘ninguém aguenta mais falar de Raul Seixas’, ele me diss...