Em meio a disputa judicial, os discos de João Gilberto entram e saem do Spotify Disputa entre os herdeiros do pai da bossa nova e a gravadora Universal, responsável pelo lançamento do músico, afeta o acesso de alguns dos discos mais importantes da música brasileira

"Chega de Saudade", um dos discos mais importantes de João Gilberto --e de toda a música brasileira-- entrou recentemente no catálogo do Spotify. O álbum, como se sabe há anos, é um dos que estão no meio de uma disputa judicial envolvendo os herdeiros do pai da bossa nova e a Universal, gravadora que comprou os selos que lançaram o músico baiano no século passado. Outros dois á...