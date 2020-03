Em meio a pandemia do novo coronavírus, a rede Globo decidiu suspender, a partir desta terça-feira (17), o Globo Esporte da grade de programação da emissora por tempo indeterminado, conforme comunicado durante a edição desta segunda-feira (13) da atração. A decisão visa aumentar o espaço da cobertura do telejornalismo sobre a doença, que já tem 234 casos confirmados no Brasil.

A medida foi comunicada pelo apresentador Alex Escobar, durante a edição nacional do programa esportivo, e pelos demais apresentadores de cada região. “Amigos, a partir de amanhã (terça-feira), o Globo Esporte vai sair da grade da programação, para que a Globo aumente ainda mais essa cobertura jornalística tão importante sobre o coronavírus”, afirmou Alex.

A decisão vem de encontro com a suspensão de praticamente todos os eventos esportivos no Brasil, por tempo indeterminado, principalmente a pausa dos campeonatos estaduais de futebol e das competições nacionais da CBF.

Além do Globo Esporte, outras atrações também serão suspensos da grade, como o Encontro com Fátima, Mais Você, Se Joga, além de novelas que tiveram as gravações paralisadas.