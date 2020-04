As equipes do POPULAR estão mobilizadas na busca de mais informações e checagem de dados sobre a pandemia do novo coronavírus, algo que já aconteceu em outros momentos de sua história. Diante de situações excepcionais e fatos de grande repercussão, a Redação foi chamada a formar forças-tarefa para apurar todos os lados de acontecimentos complexos, que impactaram na vida de grande quantidade de pessoas. Isso foi feito, sobretudo, quanto a eventos ocorridos no âmbito regional, em Goiás, onde o jornal é uma referência consolidada.

Foi o que aconteceu na queda do governador Mauro Borges, em 26 de novembro de 1964, oito meses depois do golpe militar que implantou uma ditadura no Brasil. O POPULAR cobriu todas as movimentações que antecederam a ação que depôs o governador e nomeou um interventor, o coronel Meira Matos, como bloqueio de estradas e voos da Força Aérea sobre Goiânia. Cercado no Palácio das Esmeraldas, Mauro Borges se viu obrigado a assinar a renúncia. Em seguida, foi a pé até a casa do pai, o fundador de Goiânia, Pedro Ludovico.

Se o jornal acompanhou o início da ditadura militar, ele mostrou o seu final. Os comícios do movimento suprapartidário das Diretas Já promovidos em Goiânia reuniram multidões na Praça Cívica. Hélio Nunes, fotógrafo do jornal, registrou o mar de gente em 15 de junho de 1983, naquele que foi o primeiro grande ato em favor do retorno das eleições diretas, e também o segundo comício, em 12 de abril de 1984. A emenda Dante de Oliveira, que restituía o direito ao voto direto, foi derrotada, mas a redemocratização viria no ano seguinte.

Em 1991, novo esforço concentrado para cobrir a mais importante visita da história de Goiânia. Na tarde de 15 de outubro, o avião trazendo o Papa João Paulo II aterrissou no Aeroporto Santa Genoveva e o Sumo Pontífice, em um veículo especial, percorreu a BR-153, saudado por pessoas pelo caminho, até chegar ao estacionamento do Estádio Serra Dourada. Lá, em um altar construído como um grande cocar indígena, o papa celebrou uma missa campal para milhares de pessoas. Hoje, essa estrutura está no Memorial do Cerrado, da PUC Goiás.

Cinco anos depois, a cobertura especial concentrou-se em um caso digno de filme de faroeste. Em mais de 150 horas de rebelião, durante uma semana no final de março e início de abril de 1996, um grupo de detentos do antigo Cepaigo tomou como reféns algumas das mais altas autoridades do Estado na época, como o presidente do Tribunal de Justiça, Homero Sabino, e o Secretário de Segurança Pública de Goiás, Antônio Lorenzo. Quem tomou a liderança do motim foi Leonardo Pareja, bandido que virou celebridade, mas que acabou morto no presídio.

Novo esforço de cobertura foi feito em 16 fevereiro de 2015. Após meses de tensão, a Polícia Militar cumpriu a ordem de desocupar uma área no Parque Oeste Industrial, em Goiânia, que havia sido invadida por cerca de 3 mil famílias. A operação, que envolveu quase 2 mil policiais, resultou na morte de duas pessoas, com 12 feridos e quase 800 detidos. A Redação foi mobilizada para cobrir o evento em várias partes da cidade e as informações e imagens registradas pelo POPULAR abasteceram veículos jornalísticos de todo o Brasil.

O mesmo aconteceu na surpreendente história de um homem que, após tentar matar a mulher, sequestrou a própria filha de 5 anos e roubou uma aeronave de pequeno porte. Em seguida, ele, com voos rasantes, fechou as operações no Aeroporto Santa Genoveva e sobrevoou áreas de grande aglomeração urbana em Goiânia. No final daquele 12 de março de 2009, o avião, sem combustível, foi jogado na direção do Shopping Flamboyant, estraçalhando-se na entrada do centro comercial, matando os dois ocupantes. Por pouco, a catástrofe não foi maior.

Sequestro de avião não era novidade nas páginas do jornal. Em 29 de setembro de 1988, o desempregado Raimundo Nonato embarcou em Belo Horizonte, numa escala de um voo entre Porto Velho e Rio de Janeiro. Com um revólver calibre 32, ele entrou na cabine, matou o copiloto e fez o comandante mudar a rota. Sua intenção era jogar o avião sobre o Palácio do Planalto. Desviado para Goiânia, houve um cerco na pista e na hora em que o sequestrador entrava em outro avião para fugir, um atirador de elite o atingiu. Raimundo morreu no hospital.