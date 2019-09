Magazine Em Goiânia, réplica gigante de intestino humano alerta sobre a importância da prevenção do câncer Durante a visita gratuita, o público pode ter uma experiência interativa, além de receber informações relativas à prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças

Entre os dias 27 e 29 de setembro (sexta a domingo), quem passar pelo estacionamento do Goiânia Shopping, em frente ao Bretas, vai encontrar uma réplica gigante do intestino humano de 20 metros de comprimento e 3,5 metros de altura. De iniciativa da Sociedade Goiana de Coloproctologia, essa é uma das ações do Setembro Verde, uma campanha de conscientização sobre ...