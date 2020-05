Magazine Em Goiânia, Henri Castelli fura isolamento com a ex-BBB Ivy e é criticado na internet O ator respondeu pelo Instagram: "O único que pode me julgar é Deus"

O ator Henri Castelli se tornou alvo de críticas na Internet depois de furar o isolamento em uma festa de amigos em Goiânia. A confraternização contou com a presença também de Ivy Moraes, ex-participante do Big Brother Brasil 20. A presença do ator na festa foi revelada em um vídeo publicado no Instagram por Raphael Eduardo, da Move Agenciamentos. Ivy aparece ao fun...