Magazine Em Fourteen duas mulheres enfrentam os percalços da maturidade numa ode à amizade

Duas amigas, uma história de cumplicidade e diversas narrativas sobre relações humanas. Em Fourteen, longa-metragem que estreia nesta quinta-feira (22) no Cine Cultura, no Centro Cultural Marieta Telles, Mara (Tallie Medel) e Jo (Norma Kuhling) precisam driblar os acontecimentos e transformações da vida adulta para manter uma amizade que vem desde a infância. No decorrer da ...