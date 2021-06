Magazine Em formato online, Dia Internacional da Animação de Goiânia começa nesta sexta-feira (25) Com mais de 50 filmes do Brasil e do mundo, as animações podem ser acessadas no site e canal do YouTube da MMarte Produções

De Goiás para o Maranhão, do Rio de Janeiro para a Croácia. O público pode conferir produções nacionais e internacionais com a distância de um clique durante os quatro dias de programação do 14º Dia Internacional da Animação de Goiânia - DIA, que começa nesta sexta-feira e segue até o dia 28. Em formato virtual, as animações podem ser acessadas no site e canal d...