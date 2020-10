Magazine Em entrevista, Ana Paula Araújo fala sobre seu livro: Abuso - A Cultura do Estupro no Brasil No decorrer das 320 páginas da publicação, a jornalista e apresentadora analisa alguns casos conhecidos e que provocaram comoção pública, mas também aqueles anônimos que acabaram se perdendo em meio às falhas da Justiça e da sociedade no apoio e atendimento a essas mulheres

“Não conheço uma mulher que não tenha passado por uma história de abuso sexual, seja mais ou menos grave”, diz a jornalista Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil, da Globo. A afirmação reflete a normalização do comportamento dos homens pela sociedade, bem como a culpabilização do comportamento das mulheres pelos crimes ocorridos e a falta de atendimento a es...