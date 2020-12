Magazine Em edição on-line, Morce-GO Vermelho Festival exibe mais de 50 filmes de terror, suspense e fantasia Recorte da atual produção internacional e nacional de cinema de gênero, o festival apresenta no catálogo produções de 61 países focadas em histórias que flertam com o susto e o medo

A paisagem árida e, ao mesmo tempo, fantástica do sertão cearense ilustra a saga do ex-soldado Mumbaca e do cangaceiro Alfinete em busca de vingança. No filme Como Vivem os Bravos, o diretor Daniel Abrew homenageia os grandes clássicos de faroeste. O longa-metragem e outros 50 curtas integram o line-up da quarta edição do Morce-GO Vermelho Goiás Horror Film, f...