Magazine Em edição especial, novela A Força do Querer estreia nesta segunda na faixa das 21 horas Os caminhos de diferentes personagens se cruzam e eles são levados ao limite num percurso em que a força do querer de um afeta a força do querer do outro

Num mundo com tantas possibilidades e tão diverso, encontramos algo que é comum a todos: os sonhos. Nesse cenário, onde os mesmos quereres também são múltiplos, somos desafiados a todo momento a fazer escolhas. Até onde os nossos desejos devem ir para não magoar o outro? É o desafio da convivência humana. Esse é o dilema que se apresenta em A Força do Querer, novel...