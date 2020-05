Magazine Em edição especial, Galhofada sai das ruas do Setor Pedro Ludovico para ocupar a internet Uma programação que alia circo, artes cênicas, literatura e música agita as redes sociais e o site da Galhofada entre neste fim de semana, com ações que variam desde apresentações de teatro a debates sobre produção cultural

Andar com pernas de pau, voar em tecidos aéreos e promover o riso frouxo parecia sonho de um universo particular do pequeno Bruno Revolta que, ainda aos 8 anos, participou da primeira edição do festival Galhofada. Passados mais de 15 anos, o artista, morador do Setor Pedro Ludovico, é atualmente uma das cabeças do projeto, que precisou se adaptar em 2020 para...