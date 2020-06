Magazine Em edição especial, artistas de todo o Brasil ocupam os canais on-line do festival Prosa Sonora De norte a sul, 18 atrações ocupam os canais do Prosa Sonora no YouTube e no Facebook durante cinco semanas, entre 16 de julho e 15 de agosto

Um diálogo musical que transmite a riqueza e a diversidade do Brasil. O Prosa Sonora reúne artistas que representam em suas produções a cultura popular e divulga sua programação com exclusividade ao POPULAR. Em 2020, o festival se adapta ao formato totalmente on-line, rompendo as barreiras geográficas do público, que poderá acompanhar os shows sem sair de suas casas...