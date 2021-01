Magazine Em dose dupla

Goiano até para fazer humor tem de ser em dupla. Com quase 30 anos de carreira, os humoristas Nilton Pinto e Tom Carvalho levaram para os palcos do País um modo muito específico de fazer humor. “O grande trunfo acho que é nossa linguagem, que se mistura com a mineira, mas é cheia de coisas e termos bem específicos. O jeito do goiano falar é muito coloquial, bem resumid...