Magazine Em disco eletrônico, Clarice Falcão deixa o humor e a ironia de lado para falar de temas delicados A artista volta aos holofotes para cantar em Tem Conserto, seu terceiro álbum, temas bastante delicados como a forte ansiedade que sente e as crises depressivas com as quais convive

Primeiro, ela conquistou a internet como atriz e seu humor autodepreciativo viralizado em vídeos do canal Porta dos Fundos. Depois – com o lançamento do disco Monomania, de 2013 –, conhecemos a faceta da cantora e compositora Clarice Falcão. As músicas com letras cortantes, mas cantadas de maneira fofa (ela nega a fofura) e cheia de ironia com pegada folk, também...