Jeitinho mineiro de nascimento, simpatia goiana por costume e a segurança de quem aos 27 anos chegou longe. Hoje à noite, na final de sua edição histórica de número 20, o Big Brother Brasil terá uma representante de Goiás que fez bonito durante toda a temporada. Ela disputa o título de campeã com a cantora e atriz Manu Gavassi e a médica Thelma Assis. Nascida em Campina Verde, interior de Minas Gerais, a influenciadora digital Rafa Kalimann - que vive em Goiânia há seis anos e ganhou o título de cidadã goiana pela Assembleia Legislativa em 2018 - é a mais cotada para levar o prêmio, segundo enquetes na internet até o fechamento desta edição, neste domingo.

Durante toda a temporada, não foi incomum que enquetes, antes certeiras, errassem resultados, mas, a depender da força de Rafa e de sua postura durante todo o jogo, é difícil que a previsão não se confirme na boca do apresentador Tiago Leifert. A influenciadora digital chegou com certa tranquilidade à final, graças ao jogo que fez. Até a reta final, raríssimas vezes foi indicada ao paredão, indício que conquistou os parceiros e fez alianças.

“Foi emocionante a hora do anúncio, chorei muito vendo minha filha na final. Era um sonho nosso, ela merecia”, conta ao POPULAR Genilda Fernandes, mãe de Rafa. “Essa final tinha de ser feminina, as mulheres mostraram sua força o programa inteiro.” Ela diz que a família ficou satisfeita de ver Manu e Thelma ao lado da filha na disputa pelo prêmio. “Já estão em nossos corações. Vai ficar muito amor e admiração de tudo isso”, ressalta.

Embaixadora da ONG Missão África, madrinha do Hospital de Câncer de Goiás e Residencial JK Goiânia, Rafa já deixou claro o que fará com o prêmio de R$ 1,5 milhão caso vença: vai doar para a entidade no continente africano. “Caso ganhe o BBB, vou doar para eles 100% do prêmio. Vamos construir uma comunidade para cerca de 400 pessoas viverem com acesso à escola, hospital e tudo o que eles precisam e merecem”, afirmou. Genilda revela que a intenção é sonho antigo da filha. “Ela tem esse sonho de construir uma comunidade em Moçambique e sempre vamos apoiar ela em todos os sonhos”, diz.

Final

A primeira a garantir a vaga na final foi a cantora e atriz Manu Gavassi, que venceu a prova do pódio na quinta-feira. Com a vitória, ela colocou automaticamente os outros três participantes no último paredão, que eliminou o ator Babu Santana, com 57% dos votos, no sábado.

A edição 20 do programa contou com diversos momentos marcantes e históricos, e não será esquecida tão cedo. As seis maiores votações no reality show foram na atual edição. A maior delas, do paredão entre Manu, Felipe Prior e Mari Gonzalez, foi responsável por um recorde mundial: o BBB 20 recebeu certificado do Guinness World Records pela maior quantidade de votos do público em um programa de televisão: 1,5 bilhão.

Neste ano, o programa apostou em famosos e influenciadores com milhões de seguidores disputando a preferência do público ao lado de desconhecidos, caso da finalista Thelma. Entre convidados e inscritos, a edição foi marcada por uma série de eventos decisivos: personagens com narrativas polêmicas, formação de grupos rivais, protagonismo feminino e grande mobilização nas redes sociais. “Essa temporada tem de ser de uma menina, não tem jeito. É a história da temporada”, disse Tiago Leifert a Babu durante sua saída, após ele se salvar de outros nove paredões. A grande final será disputada entre três das mulheres que, ao longo do programa e ao lado das outras participantes, levantaram discussões sobre igualdade, respeito, machismo e assédio, reforçando as campanhas para a eliminação de participantes que as enfrentaram.