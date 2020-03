Magazine Em comemoração aos dez anos de agenda cheia, Centro Cultural UFG lança programação de 2020 Para a abertura da programação, a Banda Pequi faz um show especial nesta terça-feira (10), às 19h30

Uma mistura fina que une recitais, exposições de arte, apresentações cênicas, festivais e concertos dá o tom das comemorações de 10 anos do Centro Cultural UFG (CCUFG). O espaço, localizado no Setor Universitário, promove uma convergência entre diferentes linguagens artísticas, com foco na formação de público. Para a abertura da programação, a Banda Pequi faz um ...