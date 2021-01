Magazine Em clima de romance Cantor goiano Léo Pinheiro lança hoje o clipe da canção Tem Alguém Aí? no YouTube

O clima de romance está no ar no clipe da música Tem Alguém Aí?, do cantor e compositor goiano Léo Pinheiro, que será lançado hoje, às 21 horas, no canal do YouTube do artista (youtube.com/aqueleleo). Com direção compartilhada entre Eva Pereira e Márcio Mazaron, a letra conta a história de um casal apaixonado, que por algum motivo se separa, e o público acompanha v...