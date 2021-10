Magazine Em clima de Halloween Em cinco episódios duplos, a primeira temporada completa da série Desalma será exibida a partir do dia 25, após Conversa com Bial

No clima do Halloween, Corujão Mistério apresentará o drama sobrenatural Desalma. Exibida originalmente no Globoplay, a série vai ao ar pela primeira vez na TV Globo em cinco episódios duplos, a partir do próximo dia 25. A obra criada e escrita por Ana Paula Maia com direção artística de Carlos Manga Jr., se passa na pequena Brígida, cidade fictícia do interior...