É geral: o assunto coronavírus tomou conta de todos as conversas nas últimas semanas — inclusive nas sessões de terapia. Ansiedade, preocupação, medo e até quadros mais graves estão afetando o psicológico da população. A partir desse cenário, alguns serviços on-line passaram a oferecer atendimentos de forma gratuita ou a preços menores, como é o caso da plataforma de saúde mental e emocional Zenklub, que está disponibilizando o primeiro atendimento por R$ 1. Os seguintes passam a custar a partir de R$ 30.

O governo de Goiás anunciou que vai lançar, nos próximos dias, uma central de atendimento com psicólogos disponíveis para auxiliar a população em período de quarentena. No formato de call center, será um meio de comunicação para acolher a população e auxiliar em quadros de ansiedade. Assim que tudo for definido, será divulgado o número de telefone e também outros meios para entrar em contato com a central.