Magazine Em campanha solidária, Milton Nascimento e Criolo se juntam no delicado EP Existe Amor Trabalho já pode ser conferido nas plataformas de streaming

Uma das lembranças mais felizes de Milton Nascimento nos palcos foi em 2013, durante o show com Lô Borges no projeto Música no Câmpus, da Universidade Federal de Goiás. Na ocasião, o mineiro entoou Trem Azul e Paisagem da Janela em homenagem aos 40 anos do Clube da Esquina. “Foi uma loucura, aquela multidão de estudantes vendo a gente. Foi um dos mais inesque...