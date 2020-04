Algumas pessoas já completaram o primeiro mês trabalhando em casa, seguindo as medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. As empresas que adotaram o sistema de teletrabalho, ou home office, tiveram de fazer algumas adaptações para seus funcionários exercerem suas funções à distância e evitar a concentração de pessoas durante a pandemia. O risco de contágio pelo vírus diminui, mas o esgotamento mental torna-se um novo desafio para os profissionais.

Nova rotina, um ambiente que, muitas vezes, não é o apropriado para realizar as atividades, distrações para todo lado, crianças e familiares em casa e, em alguns casos, a solidão. Tudo isso se soma a um fator importante: o volume de trabalho não diminui e os prazos de entrega são mantidos. Com o home office, os cenários podem acabar se dividindo entre trabalhar de menos ou trabalhar demais. “No meu caso, eu tenho trabalhado até um pouco mais, mas como forma de distração”, conta o analista de dados e inteligência Pedro Teles, 27, que completou um mês trabalhando em casa. “O isolamento em si tem sido o mais difícil, não poder sair de casa, e acabo estendendo as atividades do trabalho”, avalia.

Como a demanda da empresa é grande, o horário de trabalho de Pedro e seus colegas se mantém o mesmo. “Temos uma agenda rigorosa, com entregas rápidas e retorno constante com os clientes”, explica. Para conseguir manter a produtividade, ele organizou um espaço específico para trabalhar e conversou com a sua prima, que divide o apartamento com ele, para que as interrupções sejam mínimas durante o horário de trabalho. “O fato de sermos poucos em casa e de eu não ter filhos conta muito, com certeza. Acho que a questão do ambiente ajuda bastante nessa adaptação. Seguir uma rotina também, acordar no mesmo horário, colocar uma roupa mais apropriada”, diz.

Estabelecer uma rotina para começar a trabalhar, como se estivesse saindo de casa, é o que recomenda a psicóloga Soraya Oliveira. “Criar um compromisso consigo mesmo, de ter um horário fixo de acordar, de começar a trabalhar e de realizar atividades físicas é muito importante para que a produtividade seja mantida e as chances de procrastinação diminuam”, destaca.

A falta de estabilidade durante esses dias pode tornar a procrastinação uma constante, com consequências que atrapalham tanto a vida profissional quanto a pessoal. “Quando as obrigações não são cumpridas, a pessoa tende a se sentir culpada, porque ficou improdutiva”, explica a psicóloga. O sentimento de culpa acaba provocando um efeito bola de neve, podendo acentuar quadros de ansiedade e depressão. “A maioria dos casos é de pessoas que já possuíam esses quadros anteriormente, e o fato de estarem isoladas sem poder sair de casa os agrava”, frisa.